«Será un momento para recordar durante el resto de mi vida» VÍCTOR BRAVO El cantante David Bastidas pregonará hoy la Feria y Fiestas de Baza JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Miércoles, 5 septiembre 2018, 09:25

David Bastidas pregonero de las Fiestas de Baza comenzó su andadura artística en Baza, en el mundo del folklore con el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza. Comprometido y multidisciplinar, participa en la Orquesta de Laudes Españoles Velasco Villegas y realiza además colaboraciones en dos proyectos discográficos con ellos.

En 2006 se traslada a Córdoba y posteriormente a Sevilla, para llevar acabo su formación en Realización de Audiovisuales y Espectáculos y en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales´. Todo ello culmina en la fundación de su productora FLAMENCO MOTORA con la que produce espectáculos como Hombre a Hombre (junto al espectacular Niño de Elche), Desde el Alma (dirigido por Manuel Monteagudo y junto a la cantante Patricia Díaz) y espectáculos de corte más clásico como son David Bastidas en esencia y Del Folklore al Flamenco entre otros.

Su cante y su versatilidad lo hacen trabajar en los mejores tablaos tanto de Sevilla como de Madrid como: Museo del Baile Flamenco «Cristina Hoyos», Casa de la Memoria de Al-Ándalus (con el espectáculo Flamenco&búlgaro, 2 años en cartel), Flamenquería Sevilla, en el mítico tablao Casa Patas y en el Teatro Flamenco Madrid, entre otros.

¿Qué supone ser pregonero de la feria y fiestas de Baza?

-Ser pregonero de las fiestas supone un orgullo y toda una responsabilidad, me han pedido que les hable a todos los bastetanos y les anuncie la feria y fiestas, y por lo tanto también al Cascamorras. Será sin duda un momento para recordar durante el resto de mi vida.

¿Cuando se lo propusieron lo pensó mucho para aceptar?

-Tardé justo lo que se tarda en mirar el calendario y comprobar que tenía el día libre. La verdad es que nunca había pensado en que el alcalde y mi ciudad me pidieran algo así.

¿Qué es lo que echa de menos de Baza?

-Sin ninguna duda lo que más echo de menos es a mi familia y ver crecer a mis sobrinas. Aunque estoy muy conectado con ellos por muchas vías, es verdad que no es lo mismo que vivir el día a día con ellos. Mis padres, mis hermanos y mis sobrinas son lo más importante que tengo en mi vida y sé que ellos siempre me tienen presente al igual que yo a ellos. También echo de menos a muchos amigos, en definitiva, Baza tiene un patrimonio maravilloso, pero sin duda su mayor valor, son las personas que la habitan.

¿Si pudiera llevarse un trozo de Baza qué se llevaría?

-Creo que no sería capaz de llevarme solo un trozo. Baza para mí representa mi pasado, mi presente y mi futuro, y creo que cortar un trozo, me dejaría huérfano de un montón de cosas.

¿Qué es para usted la feria de Baza, qué es lo que más le gusta?

-Para mí la feria representa cultura, amistad, encuentros con la familia, gastronomía, pinchitos y muchísimos saludos; la feria es música, conciertos, retos y oportunidades. También ha significado durante muchos años, trabajo duro en la caseta de Santiago junto a la cofradía en primer lugar y con la familia después. Lo que más me gusta es ver una oferta cultural tan intensa y variada imposible de disfrutar en la ciudad con esa intensidad, el resto del año.

¿Cómo define la fiesta del Cascamorras?

-Creo que es una de las fiestas más emocionantes y singulares de cuales existen en el panorama internacional, creo que es un patrimonio compartido con nuestros vecinos accitanos, y creo que es nuestra mejor carta de exportación con una proyección sin límites. Hace ya unos años que no puedo hacer la carrera por el trabajo, y este año tampoco podré estar por que estaré haciendo una gala para la inauguración de la Bienal de Flamenco de Sevilla, pero está claro que cada 6 de septiembre, esté en el lugar del mundo donde esté, mi mente y mi emoción están en las Arrodeas corriendo después del tercer cohete y con cada redoble de tambor.

¿Practica el Bastetanismo?

-¡Muchísimo! Jaja, es más, todos mis amigos y compañeros artistas saben perfectamente de donde soy, siempre estoy hablando de Baza e intentando llevar allí, cada vez que puedo, a compañeros para que vean y disfruten de mi querida tierra. Hago especial hincapié en conseguir explicarles lo que es el vino del país y explicarles que la careta de cerdo a la brasa es, sin ninguna duda, un manjar con mala fama culinaria.

¿Cómo es su vida profesional, qué proyecto tienes?

-Mi vida profesional ahora mismo está en su mejor momento, ahora mismo ando concentrado en el montaje de dos espectáculos para la bienal de flamenco de Sevilla. Con la grabación de lo que será mi primer trabajo discográfico. Girando con varias compañías y en septiembre empiezo con los ensayos del último espectáculo del mítico dramaturgo Sevillano Salvador Távora, para el cual me han seleccionado para ser cantaor del que será su último espectáculo llamado `Cita con la Muerte´ que se estrenará a finales de octubre en el teatro Lope de Vega de Sevilla.

¿Qué le parece que por fin el Dengra se esté rehabilitando?

-Para cualquier bastetano siempre es una buena noticia que un sitio tan querido y apreciado como el Teatro Dengra sea prioridad de una vez por todas. Para mí en particular, es una noticia excelente, ya que fue el teatro en el que canté por primera vez y tengo unos recuerdos maravillosos allí en un sinfín de eventos en los que he participado o simplemente he sido un feliz espectador. Creo que rehabilitar el Dengra, va a posibilitar que en Baza se pueda volver a tener una programación digna de una ciudad como la nuestra al disponer de un teatro que sea atractivo para las grandes compañías, confío en que la prioridad sea la calidad del propio teatro tanto en programación como en la dotación técnica.

El año pasado se cambió el formato del pregón, ¿qué le parece?

-Creo que es un acierto de pleno. Cuando se mezclaba con la elección de la reina de las fiestas, en la ruidosa caseta municipal, deslucía un evento que tiene que tener el peso institucional y el romanticismo del momento. Creo que hacerlo en un espacio como San Jerónimo dignifica el acto.