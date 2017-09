Miles de personas se divierten de día y de noche en la feria de Baza El tenor bastetano Pablo Alonso Gallardo realiza un brillante pregón que queda para la historia JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Sábado, 9 septiembre 2017, 09:40

La Feria y Fiestas de Baza, viven con gran intensidad su único fin de semana, pero aún quedan muchos días por delante, hasta la madrugada del día 15 la fiesta continua.

Poco a poco la feria va consumiendo días y actos tradicionales como el pregón que este año le ha correspondido realizar al tenor bastetano, Pablo Alonso Gallardo que optó por un formato en el que la palabra y la música se iban alternando, con la inestimable ayuda de sus hermanos Pilar y Diego a la guitarra y el laúd. Fue un pregón emotivo, sincero, con un lenguaje llano, con vivencias y recuerdos, con cariño y agradecimientos, con música de la buena, con Baza presente aquí y allá, con adornos y requiebros, con sinceridad y firmeza, emotivo y bonito. Tal y como lo ha calificado el cronista oficial de la Ciudad de Baza, Ricardo Cañabate. El pregón de Pablo Alonso un extremista a la hora de hablar y sentir Baza, ha quedado como uno de los mejores de la historia.

Este año el ayuntamiento ha decidido volver a sacar el pregón de la Caseta Municipal y anticiparlo un día al inicio de las fiestas. Todo un acierto, San Jerónimo se quedó pequeño ante el interés despertado por escuchar al pregonero.

Después del Cascamorras, no cabe duda que la cabalgata anunciadora de las fiestas es la más populosa, y cada año más. Todo el recorrido estuvo repleto de gente, desde la Plaza de la Constitución a la Avenida Jose de Mora, Carril, Santo Domingo, Corredera y subir por la Puerta de Lorca hacia la Plaza de las Era, todo el recorrido lleno de bastetanos y visitantes llegados de cerca o de lejos, pero todos disfrutaron de un buen, largo y colorido desfile que se inició con un poco de retraso porque la batucada no llego con tiempo suficiente. Lo de no poner asientos y algo más de altura a las carroza de la Reina de la Fiestas, María Lozano o la del Cascamorras, que se pasó todo el desfile, tanto él como sus jóvenes acompañantes de pie en la carroza, no debe de repetirse. Aunque hay que dejar claro que, estos fallos no quintan brillantez a la cabalgata anunciadora de la feria de Baza 2017, diez días que parecen muchos, pero que se pasan muy rápido.