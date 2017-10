El juzgado abre diligencias penales contra el gobierno local de Cúllar IU-PP El juzgado abre diligencias penales contra el gobierno local de Cúllar IU-PP JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 3 octubre 2017, 17:18

El Juzgado de Instrucción número Dos de Baza dictó el pasado 22 de septiembre un Auto por el que abre diligencias penales contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cúllar compuesto por una coalición Izquierda Unida y PP tendentes a esclarecer los hechos denunciados por un grupo de ciudadanos de Cúllar con motivo de la aprobación y cobro por parte del gobierno local de unos precios públicos por asistencia a clases de solfeo en la escuela municipal de música sin tramitar la preceptiva ordenanza municipal que lo regule y apercibir a los hijos de aquellos de su expulsión de dicha escuela en caso de no abonar los padres y madres las cantidades exigidas de manera presuntamente ilegal por la Junta de Gobierno Local. Literalmente el Auto manifiesta que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Los hechos se remontan al día 3 de noviembre de 2016, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta de aportación por asistencia a clases en Escuela de Música Municipal con la advertencia expresa de que “por el Secretario se informa que no procede la aprobación de la oportuna Ordenanza…”, a lo que el gobierno local hizo caso omiso. Tras ello los representantes del gobierno local citaron a los usuarios de la Escuela de Música a una reunión en la que les comunicaron su decisión y en la que no aceptaron propuestas ni objeción alguna a su forma de proceder, pasando en el mes de abril de 2017 a entregar cartas a los niños que, según ellos, no estaban al corriente de pago de las cuotas – presuntamente aprobadas “ilegalmente” - en las que se les apercibía con la expulsión de las clases de solfeo, dándose la circunstancia de que hubo niños que recibieron dichas cartas incluso habiendo sus padres abonado cantidades a través de distintas entidades financieras que les eran devueltas por parte del Ayuntamiento, tratándose el tema incluso en un Pleno Extraordinario el pasado mes de abril.

Ante esta actitud de los responsables municipales IU- PP un grupo de padres y madres de alumnos formalizaron recursos ante el Ayuntamiento sin que hayan sido resueltos o se les haya dado respuesta de tipo alguno a los afectados, por lo que algunos padres y madres decidieron denunciar los hechos en el juzgado de guardia el pasado mes de junio.

Los padres denuncian públicamente que no sólo no han recibido explicaciones ni respuesta, sino que, además, entre los días 18 y 19 de septiembre pasados algunos usuarios de la Escuela de Música recibieron nuevamente una carta del Ayuntamiento de Cúllar, esta vez por correo ordinario, sin firma conocida, sin citación del expediente abierto al efecto, ni registro de salida, ni visto bueno del secretario del Ayuntamiento, en el que se les hacía saber que si para el día 20 de septiembre no estaban al corriente en el pago no se les incluiría en las clases de solfeo, por lo que nuevamente algunos de los afectados dirigen escritos al Ayuntamiento pidiendo explicaciones, en concreto que se les comunicase el importe de la deuda, los conceptos y en qué normativa se basaban para proceder de esa manera, sin que tampoco hayan obtenido respuesta de tipo alguno por parte de los responsables municipales, ni del alcalde de Izquierda Unida, Alonso Segura. Esta nueva amenaza se materializó cuando el sábado 23 de septiembre reciben llamadas telefónicas comunicándoles que la decisión estaba tomada y no les impartirían dichas clases (recibiendo algunos padres y madres incluso “presiones” telefónicas de algunos responsables municipales), hecho éste que pudieron corroborar al ver cómo en la lista de alumnos publicada no figuraban los nombres de sus hijos. Este hecho provocó que nuevamente los padres de los niños afectados interpusieran nueva denuncia, esta vez en el Cuartel de la Guardia Civil de Cúllar, el pasado 25 de septiembre, una vez formalizada la expulsión o no admisión de los menores en la escuela municipal de música, denuncia que será cursada también a los juzgados de Baza y, posiblemente, se acumule a la anterior.

Según manifestaciones de los afectados (la mayoría de los cuales han decidido pagar las cantidades que de forma verbal les indican en dependencias municipales, y bajo el concepto de “aportaciones voluntarias”, para que sus hijos puedan seguir cursando las clases de solfeo), los responsables municipales no sólo no cumplen las leyes y persisten en su incumplimiento, sino que se irrogan poderes que no les otorga ninguna norma sancionando con la expulsión de una escuela municipal a sus hijos, y lo han llevado a cabo con pleno conocimiento de su ilegalidad porque así se lo advirtió el propio secretario interventor municipal, lo que es más reprochable aun si cabe.