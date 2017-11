'Frente a la violencia de género Baza no es cómplice', lema del 25-N Concursos de pintura, relato y fotografía para mostrar el rechazo de Baza a la violencia de género JOSÉ UTRERA Domingo, 19 noviembre 2017, 11:51

Ayuntamiento de Baza, colectivos de mujeres, empresariado local y comunidad educativa unen sus fuerzas para actuar contra la violencia de género y ofertar un programa de actividades, que se desarrollará entre el 19 y el 26 de noviembre, para manifestar el apoyo de la sociedad bastetana a las víctimas de este tipo de violencia y el rechazo unánime al maltrato.

El lema utilizado este año en la campaña institucional del 25 de noviembre es ‘Frente a la violencia de género, Baza no es cómplice’ cuyo objetivo “es mover a la acción de todos y cada uno de los bastetanos, porque entendemos que la violencia de género es un problema estructural que tenemos que combatir día a día, desde todos los ámbitos de nuestra vida y al que no debemos volver la espalda con la excusa de que son cosas de pareja. Todos nos tenemos que implicar, porque si no lo hacemos somos cómplices de la violencia, si no actuamos damos ventaja al maltratador” explica la presidenta del área de Igualdad y Bienestar Social, Mariana Palma Murcia.

Bajo este título se han programado actividades que “hagan visible esta forma de violencia que durante años ha sido acallada y ocultada, incluso normalizada”. Serán actos de índole artística, tres concursos creativos, con los que exponer la visión y los sentimientos que provoca la violencia ejercida contra las mujeres; actividades de rechazo público que tienen como protagonistas a los centros educativos de secundaria y a los comercios bastetanos, con la campaña ‘Baza en negro’.

En esta edición se crean los certámenes de pintura y fotografía que se centren en la violencia machista y que se suman a la tercera edición del concurso de micro relatos contra la violencia, cuyas bases se pueden consultar en el edificio municipal de Bienestar Social y que establecen como fecha límite para presentar los trabajos el 28 de febrero.

Actos desde hoy

La programación ha comenzado hoy domingo día 19 de noviembre con la Marcha y Carrera Popular organizada por la Asociación de Mujeres Amudima en colaboración con el consistorio. Con desde la plaza de San Marcos con dirección a la Plaza Mayor. Le seguirá, el 23 de noviembre a las 17 h en el edificio municipal de Bienestar Social, la proyección de la cinta ‘El orden de las cosas’, sobre el que se establecerá un debate. Una actividad que está organizada por la asociación de mujeres Clara Campoamor.

El 24 de noviembre a las 12 de la mañana se celebrará el acto institucional contra la violencia, con la lectura de un manifiesto elaborado por alumnos de secundaria y la participación de diversos colectivos ciudadanos.

Y el 25 de noviembre se repetirá la iniciativa ‘Baza en negro’ en comercios de Baza, a los que se ha pedido que vistan sus escaparates o negocios con prendas negras en señal de duelo por las víctimas. Y como contrapunto al luto, en los escaparates de cuatro comercios se representarán pequeñas piezas dramáticas alusivas a las situaciones por las que pasan las mujeres que son objeto del maltrato de sus parejas o exparejas.