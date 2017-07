Encuentro Bilateral Europe 2020 en el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza Han participado 40 alumnos bastetanos y alemanes del instituto Ernst-Sigle Gymnasium de Kornwestheim JOSÉ UTRERA Domingo, 2 julio 2017, 13:39

Del 25 al 30 de Junio se ha celebrado una nueva edición del intercambio bilateral hispano -alemán, organizado por el IES Pedro Jiménez Montoya y el Ernst-Sigle Gymnasium, instituto alemán situado en la ciudad de Kornwestheim. En esta ocasión y con el título de Europe 2020 Exchange, una veintena de alumnos alemanes y otros tantos españoles han participado en el programa de actividades organizado por el centro bastetano.

Siguiendo las líneas prioritarias de la Estrategia de Europa 2020, y usando la estructura de una competición por equipos, el encuentro ha incluido actividades colaborativas y realización de proyectos enfocados a la mejora del dominio de idiomas, el cuidado del medioambiente, el desarrollo de la iniciativa personal y de la competencia digital. Entre dichas actividades podemos destacar las tituladas team architecture, decomposition timeline, Europe, blobs and lines o quick wins.

Con objeto de dar a conocer el rico patrimonio cultural y artístico de la ciudad de Baza y de Granada, el programa incluyó la búsqueda del tesoro Discover Baza and its Heritage , un foto rally por la localidad bastetana y un juego detectivesco ambientado en la Alhambra consistente en la resolución de 6 enigmas. A través de la posterior visita al monumento el alumnado tuvo la oportunidad de descubrir in situ los entresijos del monumento nazarí y familiarizarse con los rasgos característicos del arte y la arquitectura hispanomusulmana. El intercambio cultural, la convivencia y los vínculos de amistad establecidos durante estos días han sido algunos de los aspectos más valorados por profesorado y alumnado.

La dirección del centro educativo bastetano ha querido resaltar que esta actividad se encuentra enmarcada dentro del amplio programa de iniciativas europeas implementadas en el IES Jiménez Montoya con la finalidad de contribuir a una mejor preparación de su alumnado de cara a la continuación de estudios superiores y posterior incorporación al mundo laboral.