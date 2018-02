El PP critica que el PSOE traslade al Senado "el debate sobre la línea 400 Kv" María José Martin reprocha a los socialistas que "mientan" justificando "sólo una demanda de 252 megavatios que, según Red Eléctrica Española, son insuficientes" JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Miércoles, 14 febrero 2018, 03:04

La senadora y presidenta del PP de Baza, María José Martín ha criticado que el PSOE “traiga al Senado el debate sobre la línea 400 kilovoltios sin haber hecho previamente sus deberes, omitiendo el acuerdo alcanzado entre Junta y Gobierno de España y contando medias verdades”. Martín ha instado a los socialistas a que “de una vez por todas dejen de vender humo” y “se pongan a trabajar, si es cierto que apuestan por la línea Caparacena-Baza-La Ribina”.

“Está en su mano que ésta sea una realidad cuanto antes, si abandonan la flojera que les caracteriza y, por una vez, cumplen con su palabra y trabajan por una infraestructura que, por cierto, ellos mismos dejaron en un cajón cuando estuvieron al frente del Gobierno de la Nación”, insistió.

La senadora, siguiendo el argumentarío del PP ha exigido al PSOE andaluz y granadino que “en un ejercido de responsabilidad y seriedad, sienten a sus compañeros de la Junta de Andalucía para, con lealtad institucional, trabajar al unísono por nuestras infraestructuras, dejando de lado el rédito partidista y electoralista con propuestas poco serias y llenas de medias verdades”. “El PP no puede respaldar la demagogia ni la continua manipulación de un PSOE que, no sólo no cumple, sino que omite y oculta la realidad a los vecinos de nuestras comarcas”, defendió.

Martín ha recordado a los socialistas que “actualmente la línea sí está incluida en la planificación energética estatal, concretamente en el anexo II” y que su ejecución y la defensa de los intereses de los granadinos pasa por “que la Junta cumpla sin más demoras con aquello a lo que, según ella, se comprometió el pasado 8 de mayo, cuando el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tendía la mano a la Junta de Andalucía y al consejero de Empleo para adelantar la ejecución de la línea de evacuación de energía Caparacena-Baza-La Ribina”.