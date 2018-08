El cantante David Bastidas pregonero de la Feria y fiestas de Baza 2018 «Ser el pregonero supone una responsabilidad y un orgullo» JOSÉ UTRERA Jueves, 16 agosto 2018, 20:22

El pregonero de la Feria y Fiestas de Baza 2018, es un joven con mucho talento. Con arte y salero suficientes para subirse a un escenario y conmover con su cante al público más exigente. David Bastidas es bastetano y asume con gran responsabilidad el encargo de iniciar con su pregón los festejos. Así se define y describe lo que significa ser pregonero de su ciudad.

Según la concejala de cultura Yolanda Fernández «el pregonero de la Feria Y Fiestas de este año es un bastetano del que debemos sentirnos muy orgullosos todos sus paisanos, que tiene una larga y exitosa trayectoria profesional, está llevando el nombre de Baza por muchos rincones del mundo y vive uno de sus mejores momentos profesionales. Estamos convencidos que va a poner el alma en este pregón, que me consta que está preparando con gran ilusión y con todo el cariño y con el fuerte sentimiento de arraigo que sabemos que tiene a su tierra y sus raíces no nos cabe ninguna duda de que va a saber llegar a lo más profundo de nuestros corazones el próximo 5 de septiembre.»

David cuenta que «cuando el alcalde de Baza me llamó por teléfono para proponerme ser el pregonero de la feria y fiestas 2018 me quedé petrificado, nunca había fantaseado con la posibilidad de ser el protagonista de este evento y, mucho menos, a mis 35 años».

Ser el pregonero supone una responsabilidad y un orgullo al mismo nivel, supone hablarles a todos los bastetanos, a esos que me han llevado hasta donde estoy hoy en día.

A aquellos que me impulsaron y me ayudan aún sin miedos y sin premisas. Significa poder alzar la voz para decir lo que me inquieta como artista, como persona, pero sobre todo como bastetano.

Significa decirle a mi familia gracias por tanta generosidad y poder mirar a los ojos a todas esas personas que confiaron en mí cuando dije que quería ser cantaor de flamenco.