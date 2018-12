Baza se prepara para celebrar Santa Lucía con las tradicionales hogueras Solo se podrán encender en los lugares autorizados por el Ayuntamiento JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 11 diciembre 2018, 20:38

La noche del 12 al 13 de diciembre (del miércoles al jueves) se celebra Santa Lucía y como es tradición ya se están preparando las hogueras. Los vecinos y amigos se reúnen en torno al fuego para comer una extensa variedad, desde papas asadas, en la propia lumbre o realizar una autentica y genuina barbacoa, con chorizos, morcilla, panceta, pinchitos que serán acompañados de vino del país o cerveza y en estos tiempos también refrescos.

Las higueras de Santa Lucia solo se podrán realizar con una autorización municipal que se debe solicitar previamente en el Ayuntamiento. Para ello tendrán que presentar una solicitud por escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de Baza, indicando el lugar escogido para la quema.

La autorización no persigue otro fin que mantener informados al Servicio contra Incendios Salvamento y Protección Civil para que puedan actuar de forma ágil si fuera necesario, así como garantizar las medidas se seguridad precisas para que no se dañen ni los bienes ni a las personas.

Para disfrutar de esta tradición se recomienda tener en cuenta unos sencillos consejos que harán que la noche sea más segura. Las hogueras se deben realizar en un lugar seguro, alejado de viviendas, vehículos, tendidos eléctricos o árboles, nunca sobre el asfalto, y en el caso de que existan edificios próximos hay que cerrar las ventanas para evitar posibles incendios.

Antes de encender el fuego hay tener en cuenta la existencia de viento, lo que pude poner en peligro a los asistentes y las viviendas. Es importante no utilizar combustibles líquidos, ya que son muy peligrosos, y en la medida de lo posible disponer de material que pueda ser útil para una extinción, como agua, mangueras, extintores o arena. Por último, no se puede abandonar la hoguera si no está totalmente apagada.