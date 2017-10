Baza se pone al día en accesibilidad con actividades formativas, de sensibilización y deportivas Las jornadas están enmarcadas en el programa Plaza de la Salud 2017 JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 24 octubre 2017, 11:29

La ciudad se Baza quiere ser una urbe más accesible para todos sus ciudadanos, con independencia de sus capacidades motoras, sensoriales o psíquicas, por eso desde el Ayuntamiento, en colaboración con Diputación y los colectivos que trabajan por la integración de personas con discapacidad se ha organizado toda una semana de actividades de carácter formativo, de sensibilización e información y deportivas.

La presidenta del área de Igualdad y Bienestar Social, Mariana Palma, y el concejal de Deporte y Juventud, han detallado que se trata de cinco jornadas diferentes, enmarcadas en el programa Plaza de la Salud y orientadas profesionales de diferentes ámbitos, a colectivos y asociaciones que trabajan por la inclusión y a todas las personas interesadas en conseguir una ciudad más integradora, de ahí que el eslogan que las agrupa a todas sea ‘Yo incluyo’.

Las conclusiones y experiencia de estas jornadas servirán para la elaboración de un código de buenas prácticas en accesibilidad que se aplicará en la organización de todo tipo de eventos deportivos para normalizar la participación de personas con discapacidad en eventos deportivos. Para ello se contará con la experiencia, asesoramiento y colaboración de los colectivos y asociaciones Fegradi, Asociación Esperanza, fundación Faisem, Afemagra, Asociación prodiscapacidatos psíquicos Jabalcón, asociación deportiva Granada Integra y Fundación ONCE que se encargarán de las ponencias dirigidas a profesionales que trabajan en la organización de actos, en el diseño urbanístico, en la atención personal y en la prestación de servicios públicos, principalmente, aunque estarán abiertas a todas las personas interesadas en conocer más sobre cómo mejorar la accesibilidad personal.

Luis Muñiz, director de ONCE en Baza, Lola Ruiz, de la asociación Afemagra, y Eduardo Lozano, director de la asociación Jabalcón, han señalado la importancia de “programar actos que ayuden a visibilizar a todas las personas que forman parte de nuestra sociedad, pero que no pueden participar en algunos eventos porque no se piensa en ellos y eso provoca que, a veces se vuelvan invisibles”. Han destacado, además, que con unas pautas sencillas se pueden conseguir pruebas populares, espacios públicos y una atención que sea más asequible para una mayor parte de la ciudadanía.

Conferencias

Las actividades comenzaron ayer lunes con la ponencia técnica ‘Organización de actividades desde la inclusión’, ofrecida por un experto de la ONCE, y que sirvió para avanzar en la celebración de la carrera inclusiva del día 29 de este mes. El jueves 26, personal de las asociaciones Jabalcón y Esperanza, abordarán la ‘Accesibilidad cognitiva’ en una jornada orientada a conocer mejor las disfunciones que afectan a la cognición y el sábado 28 se cierra la formación con la mesa redonda ‘Hacia una Baza + inclusiva’.

Las ponencias se completan con las actividades deportivas del viernes 27 y el domingo 29. El viernes se dará a conocer una nueva disciplina deportiva sloc adaptado, que es una mezcla de artes marciales que pueden ser disputadas por cualquier persona. Y el domingo se celebrará la segunda Carrera Inclusiva, en el marco de carreras inclusivas de Diputación, con dos modalidades de 3 kms a pie y 5 kms de carrera por un circuito urbano, con pocos desniveles y sin barreras arquitectónicas. Las inscripciones se pueden realizar en la página web pruebasdefondobaza.com con un precio de 5 euros que se destinará a la asociación Esperanza.