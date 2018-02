Un atracador deja encerrada a su víctima en una gasolinera de Baza

Baza, 3.30 horas de la madrugada del lunes. Un individuo ataviado con un pasamontañas irrumpe en la gasolinera BP ubicada a la entrada de la localidad, en la carretera de Benamaurel. No hay clientes. Al empleado, lo amenaza con una pistola y un cuchillo para que le entregue el dinero de la caja y posteriormente lo encierra en una sala. No contento con eso, se dirige a una cafetería de la propia estación de servicio, le da una patada a la puerta para entrar y se lleva el dinero de la caja.

Las características físicas del individuo son las propias de una persona bastante corpulenta, de nacionalidad española. Se dio a la fuga y en las cámaras de seguridad no aparece coche ni moto, es decir, seguramente lo dejó estacionado en un lugar donde no podía ser captado por las imágenes de los circuitos de video instalados en la estación de servicio.

El autor de los hechos se llevó de una caja unos cuatrocientos euros y de la otra no se sabe la cantidad exacta.

A patadas

Por su parte, el empleado de la gasolinera logró salir de la habitación donde había sido encerrado dando patadas a la puerta y posteriormente dio aviso a la Policía Nacional, que se personó de forma inmediata en el lugar de los hechos para comenzar a recoger pruebas que ayuden a localizar al autor de estos hechos.

Lo curioso es cómo el atracador llevaba en una mano una pistola y en la otra un machete, quizá porque el arma de fuego no era real y en caso de verse necesitado disponía del cuchillo para atacar. El empleado de la gasolinera no opuso resistencia, evitando de esta manera un enfrentamiento directo con el atracador. Las fuerzas de seguridad siempre recomiendan no oponer resistencia para evitar males mayores.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de localizar al autor del atraco de esta gasolinera. Sólo será cuestión de tiempo poder localizarlo.

La estación de servicio asaltada es la tercera en apenas once días, si se tiene en cuenta el robo registrado en una gasolinera de Atarfe y el atraco sufrido en otra de Pinos Puente los días 17 y 19 de febrero.