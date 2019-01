Las asociaciones empresariales de Baza, Guadix y Huéscar exigen inversiones Las tres asociaciones exigen una discriminación positiva y que se hagan las infraestructuras pendientes JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 22 enero 2019, 21:58

Las Asociación de Empresarios Altiplano de Granada, Asociación Empresarios Comarca de Huéscar y Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix, aseguran que el despoblamiento generalizado de las comarcas de Baza, Guadix y Huéscar y se deben al abandono sistemático de las administraciones.

Representantes de las tres asociaciones de las comarcas del norte de la provincia granadina se han reunido en Baza para analizar el borrador de los presupuestos generales del estado y lo referente a inversiones en infraestructuras en las comarcas de Baza, Guadix y Huéscar. Aunque el determinante de la reunión fue la falta de presupuesto para el estudio informativo de la línea de ferrocarril, Guadix-Baza- Almanzora, los empresarios refieren que «si alguien piensa que la reivindicación del tren en el norte de la provincia, es una reivindicación romántica se equivoca».

Por lo que denuncian la no ampliación de la partida presupuestaria referida al estudio informativo de la línea ferroviaria Lorca-Baza-Guadix ni su inmediata licitación, «lo que entendemos es un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos con las plataformas territoriales que desde hace años vienen reclamando esta inversión».

Los empresarios, reclaman inversiones como las realizadas con el metro en Granada, las previstas para la segunda circunvalación y otros ejemplos que evidencian la marginación de las tres comarcas por parte de las administraciones a la hora de invertir en infraestructuras, que se vienen reivindicando desde hace varias décadas y denuncian. «El abandono sistemático e histórico de esta zona por parte de las diferentes administraciones a lo largo de muchas décadas, engañándonos y tratándonos injustamente con el consentimiento cómplice y cobarde de todos nuestros representante políticos».

Las tres asociaciones consideran que la acuciante despoblación que sufre el norte de la provincia de Granada no es gratuita, «es la consecuencia imparable de la falta de política territorial y de inversiones en las zonas rurales y especialmente en nuestras comarcas, una legislación orientada exclusivamente a los grandes núcleos urbanos, y un abandono inversor que se manifiesta en la falta de infraestructuras y de servicios vitales para la creación de empresas y servicios a la población».

Servicios tan básicos y fundamentales para el funcionamiento de las empresas y la competitividad «como es el acceso a la banda ancha es un sueño en buena parte del territorio, el transporte público no existe por una nefasta legislación y gestión, por esa nefasta legislación no es posible aprobar planes urbanísticos en barrios de cuevas porque no encajan en la visión Andaluza del urbanismo, y así podríamos encontrar multitud de casos de pésima gestión que sigue castigando al norte de la provincia al abandono definitivo».