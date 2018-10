Aparecen 250 nuevos enterramientos de la necrópolis medieval de Baza Están situados a escasos metros de la necrópolis descubierta en el 2004 en la que también aparecieron numerosos restos de niños JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 3 octubre 2018, 13:34

La construcción de un edificio en la esquina de la calle Ferrocarril y Avenida Atleta Jose Luis Martinez, ha sacado a la luz una parte del cementerio musulmán de Baza, justo a escasos metros de donde en el año 2004 apareció la necrópolis medieval. Al igual que entonces también fueron las obras de construcción de un edificio pegado al Campo de Futbol de la Alameda los que propiciaron el descubrimiento. Aunque los expertos y muchos vecinos de Baza, saben que la zona del Parque de la Alameda y circundante a esta fue un cementerio musulmán.

El descubrimiento ocurrió a principios de verano durante las obras de cimentación y realización de un sótano para un edificio de nueva planta. Un vecino al ver los primeros restos humanos, denuncio a la Policía que as su vez lo comunico al Juzgado de Guardia. Tras tener conocimiento el arqueólogo municipal, se personó en la obra y comunico que no podían continuar hasta que la delegación de Cultura no emitiera un informe sobre el hallazgo. Desde entonces un grupo de arqueólogos y distintos especialistas están documentando la zona y los 250 individuos que han aparecido de los cuales un 15 % son niños.

Las investigaciones que dirigen Ana Tapia y Carmen María Román posiblemente arrojen datos inéditos sobre cómo se vivía en la Baza en el siglo XV y confirmen otros ya conocidos, como la utilización de tejas y la particular manera de cubrir los enterramientos.