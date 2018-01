El alcalde y el subdelegado del Gobierno abordan la seguridad en Baza tras los últimos sucesos Francisco Fuentes, que no ha comparecido ante los medios locales, afirma que Baza es una ciudad segura JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 12 enero 2018, 20:14

El alcalde de Baza, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, han mantenido esta mañana una reunión para abordar los últimos sucesos violentos acontecidos en Baza y valorar la situación de seguridad ciudadana.

La reunión, convocada por el regidor y a la que también han asistido responsables de la comisaría de la Policía Nacional bastetana, el comisario jefe de la Policía Nacional de Granada y el jefe de la policía judicial de la Policía Nacional en la provincia, además del presidente del área de Gobernación, Serafín Torreblanca, y el jefe de la Policía Local de Baza, ha tenido como objetivos manifestar la preocupación del Ayuntamiento por los actos delictivos que se han producido en los últimos meses y conocer cuáles son las medidas y actuaciones que ha tomado la subdelegación del Gobierno ante los mismos, comunicar a los responsables provinciales de seguridad las actuaciones tomadas por el consistorio y avanzar en nuevas fórmulas de colaboración y cooperación entre ambas administraciones.

“Estamos preocupados por los últimos incidentes delictivos que han generado alarma social entre la población de Baza, por eso hemos mantenido una reunión con el Subdelegado del Gobierno, como máximo responsable de la Policía Nacional que tiene encomendada la seguridad ciudadana. En la misma se ha puesto de manifiesto por parte de la subdelegación que Baza se encuentra por debajo de la media provincial en cuanto a delincuencia y criminalidad y que se han reforzado las medidas para seguir manteniendo unos niveles de seguridad que eviten hechos tan lamentables como los acontecidos en meses anteriores” ha manifestado el regidor que, además, ha agradecido la visita al subdelegado y su implicación para solventar esta situación.

El subdelegado, por su parte, ha reafirmado que Baza es una ciudad segura y ha mostrado su compromiso con atender la preocupación de sus vecinos. “Se trata de hechos puntuales alejados de cualquier signo que haga pensar en alarma social. Tenemos un cuerpo de Policía Nacional eficaz y rápido en la resolución de las investigaciones, además, se va a incrementar la presencia policial y un refuerzo en la colaboración con el ayuntamiento”.

Tanto el alcalde como el subdelegado han realizado un llamamiento a la calma, y en la confianza en el trabajo de la Policía Nacional en materia de seguridad. En este sentido han anunciado que se reforzará la colaboración de Policía Local y Nacional.

El último de los hechos delictivos ocurrió el primer día de año cuando un atracador de origen dominicano, le dio un tiro a un hombre que intentó cogerle la escopeta recortada que portaba el delincuente. Solo la rápida y decisiva intervención de una médico que vive justo encima del lugar donde se produjo el suceso, evito la muerte de la víctima que desde entonces ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y se encuentra ingresado en el PTS.

Sin preguntas ni respuestas

Aunque hasta ahora siempre ha sido costumbre que los distintos subdelegados del gobierno celebraran rueda de prensa para informar de los motivos de la visita a Baza y abordar temas pendientes para la ciudad o la comarca por parte del Gobierno Central, esta vez el subdelegado del gobierno, no ha celebrado rueda de prensa por lo que los medios de comunicación locales, no le han podido preguntar qué pasa con las obras hidráulicas pendientes desde hace décadas y que el anterior subdelegado Santiago Pérez, anuncio en varias ocasiones como inminentes. Los medios de comunicación también querían saber de la línea eléctrica entre Almería y Granada, que el Gobierno Central, se niega a incluir en la programación de Red Eléctrica Española, o del estudio informativo para la reapertura de la línea de ferrocarril entre Lorca, Baza y Guadix. O sobre la no inclusión de los proyectos presentados por los ayuntamientos de Baza y de Huéscar para la terminación de la iglesia de San Jerónimo en Baza o la Casa de los Abades en Huéscar con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.